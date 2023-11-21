Информинг » Знаменитости » Невестка Кристины Орбакайте поделилась с подписичками личным — в ее жизни произошли перемены

Невестка Кристины Орбакайте поделилась с подписичками личным — в ее жизни произошли перемены

Image 16+
Невестка Кристины Орбакайте поделилась с подписичками личным — в ее жизни произошли перемены
Знаменитости
Источник фото: @alenaakrasnova

Жена музыканта Никиты Преснякова поделилась с подписчиками личным. Как сообщает 7дней.ру, невестка Кристины Орбакайте, которая почти год назад переехала со своим с мужем в США, продолжает делиться новостями из-за рубежа. В Москве Алена Краснова наслаждалась регулярно светскими раутами и разными модными вечеринками. Однако в Америке количество выходов в свет сократилось и она преимущество посещает рок-концерты отечественных артистов. 

Отправилась получать второе образование

Остальное время девушка коротает за учебой. Алена призналась, что отправилась получать второе образование. По мнению интернет-пользователей, девушка осознала, что без этого не сможет устроиться на хорошую работу в Штатах.

Информационное агентство «Informing»

Известен победитель вокального телешоу «Суперстар»: имя счастливчика назвал Стас Пьеха

Известен победитель вокального телешоу «Суперстар»: имя счастливчика назвал Стас Пьеха

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Андрей Малахов озвучил результат ДНК-теста «внебрачного сына» Вячеслава Добрынина

Сегодня, 15:03

Блогер Стас Круглицкий похвастался квартирой в престижном районе Москвы и дорогостоящим гардеробом

Сегодня, 14:33

Продюсер Леонид Дзюник призвал Джамалу извиниться перед россиянами: «Должна попросить прощения на Красной площади»

Сегодня, 13:53

В Сети активно поздравляют Викторию Боню со второй беременностью

Сегодня, 12:53

К семейной жизни готов: Давид Манукян после возвращения с Бузовой в Россию заговорил о детях

Сегодня, 12:03

Стоят как «однушка» в Москве: Филипп Кирокров эпатировал публку дорогущими бриллиантовыми украшениями

Сегодня, 11:48

Мария Погребняк сделала интригующее заявление о бывшем муже после развода: «Мы каждый день на связи»

Сегодня, 11:28

«Взлохмаченная, губы накачаны и перекошены»: Поклонники назвали Пугачеву «сухенькой старушкой»

Сегодня, 11:23

Николай Носков не на шутку перепугал публику в Сочи: Стала известна причина срыва концерта артиста

Сегодня, 10:23

Александра Васильева, осудившего СВО на Украине, убрали из «Модного приговора» — историку моды быстро нашли замену

Сегодня, 10:23

Фанатка сорвала концерт Вани Дмитриенко: публика восхитилась поступком молодого артиста

Сегодня, 09:58

«Это полное фиаско»: Ни один театр не захотел брать к себе на работу Михаила Боярского

Сегодня, 09:43

Певец SHAMAN честно рассказал об отношениях с Григорием Лепсом: «Я так и представлял»

Сегодня, 09:33

Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало признался, что водку научился пить в России

Сегодня, 00:23

«Звездная невестка»: Наталья Подольская сказала все, что думает о своей свекрови

Вчера, 20:43

Сеть умилило новое видео сына Жанны Фриске, который пошел по стопам матери

Вчера, 20:38

Лариса Гузеева накинулась на молодую участницу музыкального шоу: «Утешать не хочется»

Вчера, 20:18

Актеру Сергею Чиркову грозит арест и штраф за пьяный перформанс в присутствии детей

Вчера, 18:43

Смена фамилии, слухи об аресте: где сейчас телеведущая Оксана Федорова

Вчера, 17:53

Секретное убежище: Пугачева купила огромную фешенебельную квартиру в пафосном небоскребе Майами

Вчера, 17:38

Новости партнеров
2023
ru-RU