Невестка Кристины Орбакайте поделилась с подписичками личным — в ее жизни произошли перемены

Жена музыканта Никиты Преснякова поделилась с подписчиками личным. Как сообщает 7дней.ру, невестка Кристины Орбакайте, которая почти год назад переехала со своим с мужем в США, продолжает делиться новостями из-за рубежа. В Москве Алена Краснова наслаждалась регулярно светскими раутами и разными модными вечеринками. Однако в Америке количество выходов в свет сократилось и она преимущество посещает рок-концерты отечественных артистов.

Отправилась получать второе образование

Остальное время девушка коротает за учебой. Алена призналась, что отправилась получать второе образование. По мнению интернет-пользователей, девушка осознала, что без этого не сможет устроиться на хорошую работу в Штатах.