Андрей Малахов озвучил результат ДНК-теста «внебрачного сына» Вячеслава Добрынина

В октябре у Вячеслава Добрынина появился внебрачный сын. Альберту Штефану 51 год, он проживает в Железногорске, работает начальником айти-технологий. Мужчина неожиданно выразил желание встретиться со своим звездным отцом. Сам он узнал об этом всего семь лет назад, когда его мать раскрыла тайну.

Альберт был усыновлен новым отцом в возрасте пяти лет. Всю жизнь он считал, что его отцом на самом деле является совершенно другой человек. Мать скрывала личность биологического отца из-за сильной обиды.

Считается, что познакомился композитор с матерью Альберта, Светланой Петровной, когда та еще была его поклонницей.

Такого никто не ожидал услышать

Встреча произошла на гастролях в Красноярске. Мужчина обратился в программу «Малахов». Он попросил узнать правду о своем происхождении. Сам композитор не предоставил биоматериал для ДНК-теста. Вместо этого эксперты использовали образцы племянника Добрынина Армена. Тест подтвердил родственные связи между Альбертом и Вячеславом Добрыниным на 17%. Такого никто не ожидал услышать, поскольку это может свидетельствовать о том, что Альберт действительно является наследником 77-летнего Вячеслава Григорьевича.