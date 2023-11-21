Певцу Филиппу Киркорову через 20 лет стало совестно за скандал с «розовой кофточкой» в Ростове

Со времен скандала с «розовой кофточкой» минуло почти 20 лет. И вот сейчас, когда уже утекло столько времени, певцу Филиппу Киркорову стало совестно за свое поведение. Он признался, что очень сожалеет о случившемся, пишет StarHit.

По словам Киркорова, если бы была возможность вернуть время вспять, он вел бы себя совсем по-другому.

«Вернуться в 2004 год и на той злополучной пресс-конференции надеть розовые очки, что я постоянно ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на „розовую кофточку“ и грудь Ирины Ароян совсем другим взглядом»,- признался король российской поп-сцены.

Журналистка из Ростова в 2004 году пришла на пресс-конференцию Киркорова в розовой кофточке и задала вопрос о ремейках

Ирина Ароян - журналистка из Ростова. В 2004 году она пришла на пресс-конференцию Киркорова в розовой кофточке и задала вопрос о ремейках, которые тогда практиковал артист.

Филипп Бедросович не смог сдержать эмоции и нахамил девушке. Скандал получился очень громкий, ведь журналисты из чувства солидарности выставили артиста совсем в неприглядном свете и даже устроили на некоторое время обструкцию - игнорировали все, что с ним было связано.