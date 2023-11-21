Юлия Высоцкая примерила на себе откровенный образ

Жена Андрея Кончаловского, актриса театра и кино Юлия Высоцкая длительное время служит в Театре Моссовета. За это время она смогла доказать, что она мастер перевоплощения и профессионал своего дела.

В своем микроблоге актриса разместила короткое видео, где она ведет подготовительные работы перед участием в спектакле «Укрощение строптивой», режиссером которого является Андрей Кончаловский, пишет Bimru.

Запечатлена в непривычном образе

Нетипичного в видео то, что Юлия Высоцкая запечатлена совершенно в непривычном для нее образе - коротком платье с кружевом, рыжем парике, ретро-шляпке и с ярким макияжем. В результате актрису было нереально узнать.