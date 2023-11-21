Стало известно, куда пропала российская актриса Амалия Мордвинова

Людмила Парыгина родилась 50 лет назад в Южно-Сахалинске. Через некотрое время о ней узнала вся РФ. Правда, зрителям она знакома как Амалия Мордвинова. Где сейчас находится звезда, рассказывает Газета.ру.

В 2009 году знаменитость, у которой было за плечами четыре брака, решила кардинально изменить судьбу. Она приняла решение уехать на Гоа. В 2016 году Амалия вновь сменила место жительства. Она уехала в США к старшей дочери Диане.

Мордвинова пишет стихи

По данным СМИ, сейчас Мордвинова исповедует иудаизм. Также она пишет стихи. В 2016 актриса издала сборник стихов под названием «Концепция райского сада».