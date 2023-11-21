Иван Ургант остался за бортом: бессменному ведущему «Золотого Граммофона» нашли замену

Церемонию награждения премии «Золотой Граммофон» в этом году проведет не Иван Ургант. Его заменит Дмитрий Хрусталев.

Шоумен, который много лет подряд был бессменным ведущим мероприятия, пока что на эту новость никак не отреагировал, информирует «Woman.ru».

Церемония награждения запланирована на конец ноября

Церемония награждения запланирована на конец ноября. Детали премии держаться в строгом секрете. Ведущими XXVIII церемонии станут Митя Фомин, Филипп Киркоров, Дмитрий Хрусталев, Антон Юрьев.

Нелишне отметить, что Ургант с 2008 года проводил «Золотой Граммофон». В 2022 году его заменил Вадим Галыгин. В 2023 году место шоумена займет комик, который являлся соведущим Ивана.