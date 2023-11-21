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Певец SHAMAN рассказал правду о романе с Екатериной Мизулиной

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Певец SHAMAN рассказал правду о романе с Екатериной Мизулиной
Знаменитости
Источник фото: @shaman.me

Певец SHAMAN перед выступлением в БКЗ «Октябрьский» решил прокомментировать слухи о романе с Екатериной Мизулиной.

Пусть фантазируют

На вопрос журналистов издания «Фонтанка» касательно его романтических отношений с главой Лиги безопасного интернета Ярослав Дронов ответил коротко: «Пусть фантазируют. Давайте их не будем разочаровывать».

Отметим, что догадки о романе артиста и Мизулиной появились в Сети после того, как певец с Екатериной исполнили вместе Гимн России, а затем видео выступления выложили в Сеть.

Информационное агентство «Informing»

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