Выяснилось, что у детей Агаты Муцениеце и Павла Прилучного гражданство Евросоюза

Агата Муцениеце поделилась, что своих детей от Павла Прилучного она планирует вывезти в Латвию. По данным КП, у актрисы есть европейское гражданство, а теперь стало известно, что гражданство ЕВ получили и ее наследники.

Агата планирует уехать на авто в Европу

Артистка планирует уехать на авто в Европу. Как говорит Агата, сейчас это единственный способ туда добраться. Однако звезда опасается, что может непредвиденного произойти на границе. Как уточняет Муцениеце, ей нужно для Тимофея сделать паспорт.

Прилучный, в свою очередь, отметил, что не знает о планах экс-жены. Он добавил, что без его согласия наследники отправиться за границу не смогут.