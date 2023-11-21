Идет выброс гормонов: Звездный психолог раскрыл, какой зависимостью сейчас страдает 74-летняя Пугачева

Звездный психолог Марк Бартон высказался по поводу новости о том, что Алла Пугачева посетила монастырь на Кипре.

По словам специалиста, многие посещают святыни для получения неких особенных эмоций. Но в итоге это может привести к зависимости, сообщает МК.

Люди не замечают и не понимают, что стали заложниками психоэмоциональной зависимости, когда приходят в церковь

Как подчеркнул врач, люди не замечают и не понимают, что стали заложниками психоэмоциональной зависимости, когда приходят в церковь. Оказывается, в организме происходит выброс гормонов, включая окситоцин, когда человек себя чувствует объективной частью общества и объединяется с похожими людьми. Именно тогда возникает зависимость и потребность чаще быть там, где поддерживают твои взгляды на жизнь, учитывают твои интересы.