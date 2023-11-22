Фильм Романа Полански «Дворец» поддала критике Лидия Маслова

В новом фильме Романа Полански «Дворец» события разворачиваются 31 декабря 1999 года в швейцарском отеле «Palace». В качестве комической ситуации режиссер задействует «проблему Y2K».

Персонажи фильма не интересны

По мнению критика Лидии Масловой, «Дворец» производит такое впечатление, что не подумав купил путевки для проведения новогодней ночи в фешенебельном доме отдыха, но на самом деле он оказывается не таким прекрасным, как его рекламировали. Также по ее мнению, персонажи фильма не интересны, потому как суетятся, ходят на подпитии, психуют, но ничего не могут поделать, потому как банкет оплачен и приходится присутствовать до конца.

Сюжетом назвать происходящее трудно

По итогам разбору фильма, Маслова пришла к выводу, что в фильме нет персонажей, без которых можно было бы обойтись, изъяв их из сюжета, да и сюжетом назвать происходящее трудно. Все сделано как-бы из обрывков разных фильмов.

Но внутреннюю сущность «Дворца» выдает финальный шуточный кадр как будто-бы из невинного детского мультика, пишет Фонтанка.