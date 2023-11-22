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«Постройте нормальный зал»: Музыканты Группы «Чайф» остались в ужасе от ДС «Труд» в Иркутске, который называли сараем

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«Постройте нормальный зал»: Музыканты Группы «Чайф» остались в ужасе от ДС «Труд» в Иркутске, который называли сараем
Знаменитости
Источник фото: @chaifru

Группа «Чайф» выступила в минувший вторник, 21 ноября, с концертом в Иркутске, пишет «ИрСити». 

Музыканты раскритиковали ДС «Труд», где проходило выступление. Они отметили, что в зале обновили сидения (сейчас там стоят мягкие кресла, вместо деревянных), но в целом остались недовольны. 

«Теперь хотя бы легче сидеть жопе! Ребята, хорош позориться, ребята, постройте нормальный зал! Это претензии не к вам, а к верхам», — отметил Владимир Бегунов. 

Напомним, что в 2018 году группа называла ДС «Труд» сараем. Они отмечали, что зал совершенно не подходит для проведения концертов, поскольку там плохое качество звука.

Информационное агентство «Informing»

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