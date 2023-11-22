«Постройте нормальный зал»: Музыканты Группы «Чайф» остались в ужасе от ДС «Труд» в Иркутске, который называли сараем

Группа «Чайф» выступила в минувший вторник, 21 ноября, с концертом в Иркутске, пишет «ИрСити».

Музыканты раскритиковали ДС «Труд», где проходило выступление. Они отметили, что в зале обновили сидения (сейчас там стоят мягкие кресла, вместо деревянных), но в целом остались недовольны.

«Теперь хотя бы легче сидеть жопе! Ребята, хорош позориться, ребята, постройте нормальный зал! Это претензии не к вам, а к верхам», — отметил Владимир Бегунов.

Напомним, что в 2018 году группа называла ДС «Труд» сараем. Они отмечали, что зал совершенно не подходит для проведения концертов, поскольку там плохое качество звука.