«Не родись красивой»: Самый топовый сериал нулевых с Нелли Уваровой получит продолжение

Телесериал «Не родись красивой» получит продолжение, сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на заявление Антона Федотова, главного режиссера СТС. При этом подробности сюжета самого топового сериала нулевых режиссер не стал разглашать.

Вернется Нелли Уварова

Не исключено, что к самой знаковой роли своей актерской карьере вернется Нелли Уварова, сыгравшая Катю Пушкареву. На презентации показали ее фото. Также в ходе мероприятии СТС анонсировал продолжение другого, не менее популярного многосерийного фильма.

Речь идет о сериале «Молодежки». Последний сезон — шестой — закончился в 2019 году.