Певец SHAMAN, который редко видится с женой, сделал неожиданное признание: «У нас с ней разные вкусы»

Правда.ру пишет, что певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) порадовал фанатов своим творчеством. Перед концертом в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге он немного рассказал о своей супружеской жизни.

Как признался артист, они с супругой проводят очень мало времени вместе из-за плотного графика. Хотя оказалось, что у супругов разные вкусы. Жена певца, несмотря на это, всегда поддерживает любимого и слушает его хиты.

«Мы видимся редко в связи с тем, что график плотный, постоянно в разъездах. У нас с ней разные вкусы. К примеру, к кино и сериалам я равнодушен. Запираюсь у себя в студии и работаю. Какую музыку она слушает? Не знаю. Хотя знаю, слушает SHAMAN».