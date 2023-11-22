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Жена Олега Газманова рассказала о причинах «эмиграции» из России в Мексику: «Очень сильно скучаю»

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Жена Олега Газманова рассказала о причинах «эмиграции» из России в Мексику: «Очень сильно скучаю»
Знаменитости
Источник фото: @marinagazmanova

Жена Олега Газманова рассказала о своей поездке за границу. Подробностями Марина поделилась с подписчиками в соцсети.

Как отметила женщина, она решила себе устроить небольшой отпуск в Мексике. Марина призналась, что очень скучает по мужу, а также отметила, что ее пользователи заподозрили в эмиграции, хотя она всего лишь уехала в непродолжительный отпуск.

«Что я могу сказать. Если путешествие на 10 дней считается эмиграцией, тогда да. У меня эмиграция на 10 дней, завтра домой. Сильно скучаю по мужу, каждый день на созвоне по несколько раз. Решили так надолго больше не расставаться», — отметила супруга артиста.

Газманова добавила, что отправилась на отдых только с сыном Филиппом. Дочь Марианна предпочла остаться в России.

Информационное агентство «Informing»

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