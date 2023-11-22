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Сильно помолодевшая Лариса Долина опубликовала новое видеообращение: «Не пожалеете»

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Сильно помолодевшая Лариса Долина опубликовала новое видеообращение: «Не пожалеете»
Знаменитости
Источник фото: @larisa.dolina.official

Лариса Долина опубликовала новое видеообращение. Оно появилось на личной странице певицы в соцсети. 

Сильно помолодевшая и похорошевшая артистка обратилась к жителям Курской области, пригласив их на концерт Варды Саакян, которая выступит 24 ноября. По данным dddkursk.ru, ученица Долиной споет для курян на сцене Большого зала филармонии. 

Ее подопечная поет в разных стилях

Народная артистка призывала посетить выступление коллеги и отметила, что всех зрителей ждет красивое шоу. По словам Ларисы Александровны, ее подопечная поет в разных стилях, поэтому концерт оставит у посетителей неизгладимые впечатления.

«Концерт состоится в зале курской филармонии в сопровождении джаз-оркестра им. Людвиковского под управлением Эдуарда Кальмана. Приходите, не пожалеете», — заявила исполнительница.

Информационное агентство «Informing»

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