Дмитрий Нагиев сыграл свою первую роль после продолжительного отдыха

Сегодня стало известно о том, что Дмитрий Нагиев возвращается на российские экраны. Шоумен приступил к работе после длительного творческого отдыха, который многие называли продолжительным отпуском.

После начала СВО на Украине телеведущий отказывался от съемок. Также он не хотел принимать участие в проектах. Но сейчас, похоже, шоумен принял решение вернуться к любимой работе. Он появится вскоре на канале СТС.

Интересно: в 2024 году Дмитрия можно будет увидеть в телесериале «Кто быстрее». В многосерийном фильме Нагиеву досталась роль криминального авторитета из Геленджика. Как отмечает Царьград, в 2023 году артиста показывали в четырехсерийном фильме в жанре криминальной комедии «Кино про бандитов».