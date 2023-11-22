Актер Пореченков: «В Крым — но это в будущем, как позволит работа, время и финансы»

Актер Михаил Пореченков сообщил о том, что мечтает жить в Крыму.

Он дал интервью изданию Газета.ру по случаю выхода на экраны семейного фильма «Хоккейные папы» режиссера Андрея Булатова. В фильме рассказывается о том, как родители детей, занимающиеся хоккеем, пытаются спасти от сноса Ледовый дворец.

Фильм для всех поколений

По его словам, это фильм для всех поколений, чтобы вместе семья собралась и посмотрела историю о том, как важно поддерживать друг друга. Актер отметил, что он понимает как важно оказывать поддержку детям.

Сейчас Михаил Пореченков живет в Подмосковье с семьей. Вместе они стараются проводить как можно больше времени. А в будущем он хотел бы увезти семью в Крым.

«В Крым — но это в будущем, как позволит работа, время и финансы», - заявил Пореченков.

Стоит отметить, что Крым РФ присоединила в 2014 году. Ни Украина, ни подавляющее большинство стран мира не признают Крым частью РФ. Поэтому на полуострове не работают многие компании, в том числе и российские, опасаясь международных санкций.