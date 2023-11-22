Актер Пашутин считает, что у актеров, осудивших Родину, нет мозгов

Александр Пашутин не скрывал никогда патриотической позиции. Он в интервью Вячеславу Манучарову резко высказался о коллегах, покинувших родину и осуждающих страну из-за границы.

«Их не так много. Они безграмотные. Мозгов нет. Нет мозгов, и что поделаешь?», - высказался актер.

Пашутин добавил, что поведение некоторых деятелей у него вызвало удивление, хотя кого-то переубеждать он не намерен.

«Поведение многих удивило, внутри их осуждаю. Мы с ними говорим на разных языках. У нас разное мировоззрение, мы совсем разные. Они не были мне никогда друзьями, были знакомыми по актерскому цеху. Один любимый режиссер мне позвонил, не хочу называть фамилию, и спросил: «Саша, ты что за президента?!» Я ответил: «Да». Это в марте или апреле 2022 года было. Что могу еще сказать? Убеждать? Не пытался даже его переубедить, бессмысленно… Что еще мне им сказать, если уже все было сказано?» - добавил Александр Сергеевич.