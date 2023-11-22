Напоролась на критику: Яна Рудковская смутила ультракоротким мини, которое едва прикрывало ее ягодицы

Яна Рудковская поделилась новым видео. В ролике со съемок она покрасовалась черным мини-платьем. Продюсер заодно предложила оценить такой откровенный наряд. Но новый пост вызвал у поклонников немало критики, пишет Правду.ру.

48-летняя Яна задалась вопросом:

«Обсудим? Так можно либо нельзя?»

Вскоре разгорелась дискуссия. Многие фанаты отметили, что женщине под 50 не очень идет стиль 20-летних девочек. Некоторые и вовсе назвали наряд вульгарным. Рудковская поспешила ответить на насмешки. Она предоставила свидетельство о рождении, а также студенческий билет, которые подтверждают, что ей исполнилось 48 лет.