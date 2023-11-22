Жена Александра Цекало жалуется на американское общество: Веду грешный образ жизни

Молодая жена российского продюсера Александра Цекало пожаловалась поклонникам, что с каждым годом американское общество становится более консервативным. Об этом Дарина Эрвин написала в своих личных соцсетях, пишет The Voicemag.

32-летняя Эрвин поделилась откровенными снимками. Новые фото были сделаны на очередной фотосессии. В размещенном кадре она похвасталась черным комбинезоном с весьма глубоким вырезом. В подписи к новой публикации Дарина отметила, что устала жить так, «будто бы сейчас 1600 годы».

«Пуритане за моим грешным образом жизни приходят. Хочу современных проблем», — пишет супруга Цекало.