Актриса Аринбасарова рассказала об изменах Кончаловского

Наталия Аринбасарова рассказала Лере Кудрявцевой о взаимоотношениях с бывшим мужем, Андреем Кончаловским. Она объяснила, почему их брак распался и как к их разводу отнесся сын Егор Кончаловский.

Аринбасарова и Кончаловский познакомились при съемках фильма «Первый учитель». Роль в картине для молодой актрисы стала дебютом. Тогда Наталия влюбилась в режиссера, и они поженились. В этом браке родился Егор, который впоследствии стал режиссером.

Взаимоотношения были достаточно тяжелыми из-за многочисленных измен Кончаловского

Эти взаимоотношения были достаточно тяжелыми не из-за постоянной работы, а из-за многочисленных измен Кончаловского. Режиссер тщательно скрывал свои похождения.

Я его тогда спросила: «Ты мне изменял когда-нибудь?» А он: «Нет, никогда», — рассказала Аринбасарова.

Она считает, что если бы их брак продлился, то Кончаловский, который прослыл главным сердцеедом страны, изменял бы ей без конца. Тогда о романах режиссера говорили многие в актерской среде.

После развода Наталия вышла замуж еще дважды. Во втором браке она родила дочь Екатерину.

Сейчас 77-летняя Наталия Аринбасарова для своего возраста прекрасно выглядит.