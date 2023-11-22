Ольга Бузова озвучила свой топ-3 самых красивых мужчин в российском кино

Певица и телеведущая Ольга Бузова во время эфира YouTube-шоу «Вопрос ребром» озвучила рейтинг самых красивых мужчин российского кино - по своей версии.

Дмитрий Нагиев

Первое место в топ-3 экс-звезда «Дома-2» отдала телеведущему и актеру Дмитрию Нагиеву, снявшемуся в сериалах «Физрук», «Кухня» и многих других проектах.

Станислав Бондаренко

Вторая строчка в тройке самых красивых мужчин по версии Ольги Бузовой досталась актеру Станиславу Бондаренко («Верни мою любовь», «Анка с Молдаванки»). Именно ему, к слову, певица доверила роль в своем клипе, а он потом рассказывал СМИ, как она со знанием дела целуется.

Павел Прилучный

Третье место досталось исполнителю главной роли в сериале «Мажор» Павлу Прилучному.

Внешность, отметила Бузова, для мужчины не главное, но все же она имеет значение. Для нее красота начинается с внутренних качеств избранника.

«Все мои мужчины действительно счастливы со мной: у меня плохое зрение, поэтому я их в целом не вижу, главное, чтобы они хорошо пахли и имели хотя бы немного мозгов», — рассказала о своих требованиях знаменитость.