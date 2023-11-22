Точеная фигура и стильный наряд: Миллиардер Владимир Потанин вывел в свет молодую жену

Олигархи крайне редко появляются на общественных мероприятиях, но 22 ноября журналисты портала woman.ru застали Владимира Потанина на премьере «Хоккейные папы». Президент «Норильского никеля» является председателем попечительского совета Ночной хоккейной лиги, поддерживая проекты по развитию хоккея в стране.

На премьеру фильма Потанин пришел в сопровождении своей второй жены Екатерины. Ради нее он подал на развод с Натальей, с которой прожил 30 лет и воспитал троих детей. Паре удалось завести общего ребенка — дочь Варвару.

Выглядела женщина прекрасно

Стоит сказать, что выглядела женщина прекрасно. Жена Владимира восхитила присутствующих точеной фигурой и моложавой внешностью. А еще пользователи отметили ее стильный наряд.