«И мы стояли с ним, держась за руки»: Бари Алибасов рассказал о знакомстве с президентом России

О своем личном знакомстве с президентом России Владимиром Путиным рассказал в программе RTVI «Легенда» музыкальный продюсер Бари Алибасов.

«Я принимал участие в его предвыборной кампании. И мы стояли с ним, держась за руки, здесь, на Красной площади, когда его впервые предложили на пост президента», — поделился воспоминаниями Алибасов.

Продюсер рассказал, что в честь того, что Путина избрали президентом, он устроил концерт на Красной площади.

«И мы выбрали, мы выиграли. Практически весь народ проголосовал за Путина и мы пели на Красной площади вместе с президентом», — рассказывает продюсер.

Напомним, что впервые на пост президента России Владимир Путин был избран 26 марта 2000 года, набравши в первом туре 52,9% голосов.