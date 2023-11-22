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«И мы стояли с ним, держась за руки»: Бари Алибасов рассказал о знакомстве с президентом России

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«И мы стояли с ним, держась за руки»: Бари Алибасов рассказал о знакомстве с президентом России
Знаменитости
Источник фото: @Alibasov_na_na

О своем личном знакомстве с президентом России Владимиром Путиным рассказал в программе RTVI «Легенда» музыкальный продюсер Бари Алибасов.

«Я принимал участие в его предвыборной кампании. И мы стояли с ним, держась за руки, здесь, на Красной площади, когда его впервые предложили на пост президента», — поделился воспоминаниями Алибасов.

Продюсер рассказал, что в честь того, что Путина избрали президентом, он устроил концерт на Красной площади.

«И мы выбрали, мы выиграли. Практически весь народ проголосовал за Путина и мы пели на Красной площади вместе с президентом», — рассказывает продюсер.

Напомним, что впервые на пост президента России Владимир Путин был избран 26 марта 2000 года, набравши в первом туре 52,9% голосов.

Информационное агентство «Informing»

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