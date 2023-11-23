Названы 8 знаменитей, чьим дочерям не досталось их красоты

«Узнай все!» назвал 8 артисток, чьим дочерям не досталось их красоты. В их числе Ирина Алферова, которую называют бриллиантом отечественного кинематографа. Однако дочери актрисы ее внешность не нравится, особенно ее нос, который является длинным.

Дети Дженнифер Лопес не могут похвалиться каноничной внешностью, как у их матери. Они больше похожи на отца, у которого далеко не идеальные черты лица.

Людмила Гурченко всегда следила за внешностью и имела тонкую талию. Хотя ее наследница совершенно не уделяла себе внимание. Мария пережила звездную мать только на шесть лет.

Деми Мур, завидная красотка, не похожа совершенно на дочерей, у которых тяжелая челюсть портит внешность. У Вии Артмане родилась дочь. Но девочка не обладает такой красотой, как ее мать. Александра Яковлева построила карьеру благодаря примечательным внешним данным. Однако ее дочь Елизавета стала режиссером благодаря упорству, а не внешнему великолепию. Алла Ларионова восхищала иностранных режиссеров. А вот ее дочери выросли обычными женщинами, одна из которых и вовсе стала пьяницей. Грейс Келли принцессой Монако стала из-за неземной красоты. Ее наследница, принцесса Стефания, многим полюбилась явно не за внешность, а за свои поступки.