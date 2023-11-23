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Ольга Бузова опять подкатывает к Нагиеву: Певица назвала шоумена самым красивым мужчиной в России

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Ольга Бузова опять подкатывает к Нагиеву: Певица назвала шоумена самым красивым мужчиной в России
Знаменитости
Источник фото: @busova.olga.official

Известная российская певица Ольга Бузова продолжает активно делиться своими взглядами на личную жизнь в социальных сетях и участвует в различных телешоу. 

Недавно артистка стала гостем программы «Вопрос Ребром», которую ведет рэпер Баста. В ходе интервью ей был задан вопрос о том, кого она считает самым привлекательным мужчиной в российском шоу-бизнесе. Бузова высказала свое мнение, отметив телеведущего Дмитрия Нагиева как самого красивого мужчину и выразив благодарность за его поддержку в трудные периоды, связанные с разводом. Второе место занял Стас Бондаренко, участвовавший в съемках ее клипов. Тройку лидеров замкнул актер Павел Прилучный.

Ольга назвала Алексея Панина, Басту и блогера Эльдара Джарахова самыми «некрасивыми» мужчинами

Артистке также был задан вопрос о том, кто, по ее мнению, не обладает такой же привлекательностью в мире эстрады. С юмором и иронией она назвала Алексея Панина, Басту и блогера Эльдара Джарахова самыми «некрасивыми» мужчинами. Ирония заключалась в том, что двое последних находились рядом с ней в тот момент. 

Впоследствии Бузова призналась, что использовала этот момент для шутки, добавив легкость в обсуждение темы внешности и признав, что ее ответ был чисто развлекательным элементом программы.

Информационное агентство «Informing»

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