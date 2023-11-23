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Без супруги, но с сыном: Федор Бондарчук появился на вечеринке без Паулины Андреевой

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Без супруги, но с сыном: Федор Бондарчук появился на вечеринке без Паулины Андреевой
Знаменитости
Источник фото: @fedor_.bondarchuk

Федор Бондарчук опять появился на людях без жены. Режиссер приехал на презентацию нового сезона канала СТС в Москве.

Он предпочел лаконичный стиль

На мероприятии, где присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса, он предпочел лаконичный стиль, надев черную рубашку, брюки, серый шарф. Несмотря на отсутствие супруги, Федор не был один. Ему составил компанию сын Сергей от первого брака.

Бондарчук, к слову сказать, является продюсером нового сезона сериала «Из поморов мы». Главная роль в фильме досталась Павлу Деревянко, сообщает ww.passion.ru.

Информационное агентство «Informing»

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