Без супруги, но с сыном: Федор Бондарчук появился на вечеринке без Паулины Андреевой

Федор Бондарчук опять появился на людях без жены. Режиссер приехал на презентацию нового сезона канала СТС в Москве.

Он предпочел лаконичный стиль

На мероприятии, где присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса, он предпочел лаконичный стиль, надев черную рубашку, брюки, серый шарф. Несмотря на отсутствие супруги, Федор не был один. Ему составил компанию сын Сергей от первого брака.

Бондарчук, к слову сказать, является продюсером нового сезона сериала «Из поморов мы». Главная роль в фильме досталась Павлу Деревянко, сообщает ww.passion.ru.