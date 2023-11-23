Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что говорил о СВО

Сергей Пенкин сегодня редко выступает, избегает появлений на ТВ и мирах светской жизни, что представляет собой сдвиг от его прежнего активного творческого и социального участия. Он выразил мнение, что большие концерты сейчас являются «балом лицемерия».

Давно не приглашают для участия в проектах

Пенкин предпочитает работать в атмосфере тепла и заботы, отмечая, что его давно не приглашают для участия в проектах из-за непонимания его музыки.

В 2022 году певец высказал свое мнение относительно спецоперации, подчеркнув свою патриотичность и советскую закалку, хотя не высказал конкретной точки зрения, пишет портал News.ru.