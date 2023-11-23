Нелли Уварова впервые рассказала, будет ли сниматься в продолжении сериала «Не родись красивой»

Вчера АиФ писали, что перезапуск телесериала «Не родись красивой» будет начат в 2024 году. Главная звезда сериала не уверена в своем участии. Речь идет о Нелли Уваровой.

По заявлению звезды, «у нее нет никакой информации об этом».

«Знаю, что хотят снимать вторую часть… Обещали прислать сценарий. Но не могу, не ознакомившись, приступать к переговорам. Не верю я совсем во вторые части», — отметила артистка.

Добавим, что поклонники обсуждают возможное продолжение культового сериала. СТС сообщил о выпуске продолжения, но никакие детали касательно актеров или сценария не приводятся. Также нет информации, останутся ли главные герои из первого сезона многосерийного фильма.