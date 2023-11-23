Сантиметровая опухоль: Бари Алибасова, страдающего от сильных болей, ждет экстренная операция

Как информирует сегодня Телеграм-канал SHOT, у основателя и продюсера известной российской поп-группы «На-На» Бари Алибасова обнаружена опухоль. По данным источника, вскоре ему сделают экстренную операцию.

Обнаружили сантиметровую кисту

Как сообщается, в последнее время артист стал часто жаловаться на сильные боли, которые наблюдались в интимном месте. После череды обследований медики у Алибасова обнаружили сантиметровую кисту в органах репродуктивной системы. По предварительным данным, речь идет о доброкачественном образовании, но врачи решили срочно удалить опухоль, чтобы в будущем исключить возможные риски.