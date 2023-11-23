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Яркий макияж и зеленые волосы: Поклонники задаются вопросом, что произошло с внуком Аллы Пугачевой

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Яркий макияж и зеленые волосы: Поклонники задаются вопросом, что произошло с внуком Аллы Пугачевой
Знаменитости
Источник фото: @npresnyakov

Никита Пресняков поразил публику необычным цветом волос и ярким макияжем. Комсомольская правда сообщает, что внук Аллы Борисовны  Пугачевой разместил новое фото, на котором его поклонники даже не узнали.

Продемонстрировав свой радикально измененный облик и в ответ на вопросы поклонников о причинах такой трансформации, музыкант сообщил, что решил экспериментировать с «маской», придающей его облику совершенно новый характер.

Источник фото: @npresnyakov

Интересно: после переезда в Штаты сын Кристины Орбакайте отказался продолжать музыкальную карьеру, предпочтя заняться режиссурой и созданием для звезд видеоклипов. В настоящее время он активно проводит время за монтажным столом.

Информационное агентство «Informing»

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