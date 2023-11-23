Новый год и шаманы: Виктория Боня выйдет замуж бойфренда-бизнесмена в Коста-Рике

Виктория Боня спровоцировала слухи о свадьбе. В соцсети блогер весьма неоднозначно ответила на вопрос подписчика. Поклонник спросил, когда они с новым возлюбленным узаконят свои отношения.

Отношения пары развиваются стремительно

Сперва экс-участница «Дома-2» не раскрывала имя и личность нового бойфренда. Но вскоре СМИ вычислили его особу. Избранником Бони оказался Руслан Гасанов. Отношения пары развиваются очень стремительно. Влюбленные решили, что Новый год встретят Латинской Америке на ретрите. Также знаменитость может обрадовать родных скорой свадьбой.

«Этим поделимся в узком кругу на новогоднем ретрите в Коста-Рике. Кстати, некоторые смогут стать свидетелями важного события для нас, если присоединитесь», — ответила Боня.