Недавно родившая актриса Кожевникова показала подросших сыновей и фигуру после родов

Мария Кожевникова поздравила своих детей с Международным днем сыновей, который отмечается 22 ноября. Как пишет Газета.ру, актриса заявила, что сможет этот праздник отмечать четыре дня подряд.

Артистка в сентябре родила четвертый раз сына. Имя мальчика родители не раскрывают. Звезда и ее муж Евгений Васильев очень счастливы, поскольку являются многодетными родителями.

Мария разместила редкое фото. На снимке она предстала с четырьмя сыновьями. Фотография была сделана в Дубае. Мария одела белый купальник, на руках она держала новорожденного мальчика. Трое старших детей обнимали мать.

«На небесах считают, что меня нужно защищать», — подписала кадр общественный деятель.