Тайная свадьба и светский дебют: Счастливая Анна Чиповская появилась на красной дорожке с новым мужем

Актерская пара, состоящая из Анны Чиповской и Дмитрия Ендальцева, впервые появилась на публике после проведенной секретной свадьбы, как сообщает издание The Voice.

Пришла в сопровождении супруга

В Москве состоялась премьера кинофильма «Хоккейные папы». На нем появились многие личности, в числе которых была Анна Чиповская. На премьере артистка не появилась в одиночестве. Она пришла в сопровождении супруга. Оба выбрали стильные образы в стиле total black.

Чиповская в брючном костюме с яркой красной помадой, Ендальцев выбрал черную водолазку и брюки.

Интересно: прошлым летом СМИ сообщили о тайной свадьбе звездного дуэта. Тогда в личном блоге Анны появилось фото, где она предстала в белом платье, держа в руках букет цветов. На том же кадре был запечатлен Дмитрий, держащий свидетельство о заключении брака.