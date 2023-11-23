Филипп Киркоров высмеял певца SHAMAN, но извиняться не захотел: «Нацист с повязкой»

Представитель Филиппа Киркорова прокомментировала скандальный пост певца, в котором он оскорбил своего коллегу Ярослава Дронова. По словам Екатерины Успенской, артист не считал необходимым извиниться перед SHAMAN, утверждая, что произошла всего лишь ошибка.

Киркоров в сетях назвал певца-патриота «нацистом с повязкой». Он лично управляет своими соцсетями, а информация о взломе аккаунта Киркорова не была подтверждена официальными представителями.

Филипп Киркоров не извинился

По сведениям помощницы, «поп-король» не имел намерения оскорбить коллегу. Он совершил репост чужих высказываний из-за своей невнимательности. Первоисточником текста оказался антироссийский канал в Сети. Сам Филипп Киркоров не извинился и не высказался после скандала. Реакция Дронова на такие высказывания также остается неизвестной.