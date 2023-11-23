Режиссер «Брата-3» Переверзев прокомментировал нелепый поступок Барецкого: «Это подло и глупо»

Как сообщает новостное издание news.ru режиссер Валерий Переверзев высказал свое мнение по поводу действий скандально известного шоумена Стаса Барецкого, которые привели к приостановке съемок фильма на год. Тот присвоил себе идею картины, превратив ее в «балаган».

Режиссер подчеркнул, что не имел личных встреч с шоуменом, их единственное общение происходило в телефонном формате перед началом съемок «Брата-3» еще 3 года назад. Переверзев уже даже имел инвестора для проекта, а Барецкий об этом совершенно случайно узнал. Однако спустя неделю после этой информации, на пресс-конференции Барецкий заявил о запуске «Брата-3» и о намерении продавать лично роли в новой ленте.

Поступок шоумена «подлый и глупый»

Из-за этого инвестор отказался финансировать проект, объявив, что не желает участвовать в данном «балагане». Переверзев отметил, что Стас позднее все же извинился за свои нелепые действия, оправдав все шуткой. В ответ на извинения, режиссер выразил свое негодование, назвав поступок шоумена «подлым и глупым».