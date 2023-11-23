Превратилась во властную бабушку: Молодящаяся Лариса Долина сильно состарилась

Лариса Долина, которая много лет выступает, является одной из лучших российских джаз-исполнительниц. Певица тщательно следит за внешностью, не боится экспериментов.

Недавно стало известно, что артистка сыграет в новом сериале «Блеск» вместе с блогершей и певицей Юлией Гаврилиной. Главную роль в сериале сыграет Саша Бортич. В проекте также будут задействованы Алена Бабенко, Кирилл Кяро, Алексей Агранович.

Певица превратилась в бабушку

В Сети появилась новая тизер-сцена с участием Ларисы Долиной и Юлии Гаврилиной. В кадре всегда молодящася певица превратилась в бабушку. Роли у актрис не совсем простые. По сюжету отношения их героинь сложные. Характерами и взглядами на жизнь их персонажи не сходятся. При этом Настя, которую играет Гаврилина, хотела бы во многим быть похожей на свою властную родственницу.