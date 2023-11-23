Граждане России назвали, кого из совеременных артистов считают главным патриотом страны

Жители РФ составили рейтинг главных современных артистов-патриотов. По сообщению ТАСС, который ссылается на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, на первом месте оказался певец Ярослав Дронов. 28% россиян именно его назвали главным патриотом.

Исполнитель композиции «Я русский» SHAMAN уступил лишь Олегу Газманову. За него проголосовали 22% респондентов. За Николая Расторгуева проголосовали 10% россиян. В числе иных исполнителей-патриотов - Юлия Чичерина (8%), Григорий Лепс (6%), Александр Маршал (6%), Юрий Шевчук и Николай Басков (4%).