Садальский жестко ответил актеру Пашутину за Пугачеву: «Этот бздун никогда ни слова против власти не сказал»

Станислав Садальский жестко разнес хейтеров Пугачевой, которые пишут о Примадонне ложные новости, оставляют гневные комментарии и негативные слова. Подобных людей шоумен считает «бздунами».

«Александр Пашутин был всегда таким. Он ни слова никогда против власти не сказал. Пугачеву критиковать может — это безопасно», — отметил Садальский, разгневанный словами Пашутина.

Он добавил, что не имеет уважения к артистам, которые относятся негативно к Алле Борисовне. Он считает неправильным и непозволительным оскорблять Примадонну, ставшую «мертвым львом».