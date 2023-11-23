Бросившая отца и Россию Мария Машкова пожалела о своем опрометчивом решении: «Непоправимая психологическая травма»

Мария Машкова, которая бросила отца в России и эмигрировала в США, в свежем интервью открыто поделилась впечатлениями о своих отношениях с первым мужем, актером Артемом Семакиным, с которым она провела в браке около 4-х лет. Эмоции артистки от этого периода в жизни сугубо негативны, пишет Телепрограмма.

Причина разрыва - измена

Она утверждает, что эти отношения оставили у нее непоправимые психологические травмы. Причина разрыва была обусловлена изменой актера. Супруг поддался обаянию Софьи Каштановой, что и стало основным поводом для решения о разводе. В один момент, показывая дочерям фотографии своего бывшего супруга, Мария получила от них единодушное заявление, что у нее были все возможности найти более достойного мужчину.