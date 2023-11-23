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«Раба любви»: Стас Садальский разоблачил, на какие жертвы Пугачева пошла ради Галкина

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«Раба любви»: Стас Садальский разоблачил, на какие жертвы Пугачева пошла ради Галкина
Знаменитости
Источник фото: @maxgalkinru

Станислав Садальский поделился своим мнением относительно сложившейся ситуации с Аллой Пугачевой. В интервью для aif.ru популярный шоумен выразил свое мнение о том, что Примадонне крупно не повезло с выбором последнего мужа.

По его мнению, это привело к тому, что ей пришлось многим жертвовать и бродить по миру.

«Алла Пугачева - раба любви. Она следует за своим мужем», - заявил кратко Садальский.

Известный актер заметил, что «муж Пугачевой глупый человек». Стас добавил, что следит всегда за действиями уехавшего комика. Актер пришел к выводам, что лучше бы тот «тихо сидел и молчал».

Информационное агентство «Informing»

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