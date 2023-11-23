Переехавшая в США экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева назвала россиян бестактными и невоспитанными

Популярная российская певица Саша Зверева, экс-участница группы «Демо», уже несколько лет живет в Соединенных Штатах Америки. Говорит, что ей нравится и страна, и американцы - приятные и тактичные люди. А вот русские в понимании артистки - невоспитанные и бестактные.

В РФ привыкли навязывать чужое мнение

Зверева замужем за американцем, у нее четверо детей. В США она смогла реализовать себя как популярный блогер и эксперт в области осознанного материнства.

Артистка постоянно акцентирует внимание на том, что в Америке привыкли с уважением относиться к выбору женщины в вопросах рождения детей, их воспитания и так далее. А вот в РФ, полагает Зверева, привыкли навязывать чужое мнение.

«В США к выбору другой женщины сделать капсулы или смузи из плаценты, родить дома, кормить, сколько ей хочется, сделать или вырезать грудь люди в большинстве своем отнесутся с пофигизмом. Собирать коалиции против тех, кто им непонятен и не нравится могут только наши, русские, даже переехавшие», - порассуждала экс-солистка популярной в 90-е группы «Демо».