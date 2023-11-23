Блогер Ида Галич похвасталась новым автомобилем, стоимостью 25 млн. рублей

У каждого свое измерение счастья. Блогера Иду Галич сделал счастливой новенький дорогой автомобиль в стойле - Mercedes S-класса черного цвета со светло-бежевым кожаным салоном. Фотографиями своего «коня» с именными автомобильными номерами знаменитость похвасталась в своей социальной сети.

Она также предложила подписчикам выбрать имя для ее новенькой машины. Среди вариантов были не только гламурные и статусные по типу Черная Пантера, но и простые - Фрося, Маруся.

Почитатели Иды буквально завалили ее поздравлениями с приобретением автомобиля мечты.

«Господи, ребята! Спасибо всем за поздравления. Я такая счастливая», — призналась Галич.

У дилеров в России стоимость такого авто составляет 25,082 миллиона рублей

Telegram-канал Звездач пишет, что у дилеров в России стоимость такого авто составляет 25,082 миллиона рублей.

Однако неизвестно, где именно покупала блогер свое авто. Есть версия, что в Объединенных Арабских Эмиратах. Там такую машину при действующем курсе можно купить в пределах 10-12 миллионов. С учетом недешевой доставки автомобиль мог обойтись блогеру в 20 миллионов рублей.