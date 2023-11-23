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«Подонская девочка, мразь»: Экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин потребовал журналистку посадить в «тюрягу»

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«Подонская девочка, мразь»: Экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин потребовал журналистку посадить в «тюрягу»
Знаменитости
Источник фото: @alexza_official

Экс-солиста группы «На-На» на вечере памяти Михаила Круга заметили в странном состоянии. О неадекватном состоянии артиста написали многие СМИ. 

Валерий Юрин грубо оскорбил журналистку, назвав «гнидой», и предложил отправить в тюрьму, пишет Газета.ру. 

«Я бы подал в суд на девушку, которая это писала. В трубку никому не дышал. Эта подонская девочка написала, что был пьяный. Нужно ее арестовать, посадить на три дня, чтобы посидела в тюряге», — высказался Юрин.

По словам артиста, его оклеветали

По словам артиста, его оклеветали. Во время выступления, говорит Юрин, он не был под воздействием алкоголя. Все дело в необычном номере, специально поставленном для концерта.

Информационное агентство «Informing»

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