«Подонская девочка, мразь»: Экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин потребовал журналистку посадить в «тюрягу»

Экс-солиста группы «На-На» на вечере памяти Михаила Круга заметили в странном состоянии. О неадекватном состоянии артиста написали многие СМИ.

Валерий Юрин грубо оскорбил журналистку, назвав «гнидой», и предложил отправить в тюрьму, пишет Газета.ру.

«Я бы подал в суд на девушку, которая это писала. В трубку никому не дышал. Эта подонская девочка написала, что был пьяный. Нужно ее арестовать, посадить на три дня, чтобы посидела в тюряге», — высказался Юрин.

По словам артиста, его оклеветали

По словам артиста, его оклеветали. Во время выступления, говорит Юрин, он не был под воздействием алкоголя. Все дело в необычном номере, специально поставленном для концерта.