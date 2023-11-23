«Чучело»: Сергей Соседов грубо высказался об актерской карьере Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте возвращается на экраны. Она появится в ленте Первого канала под названием «Тест на беременность». Премьера картины состоится уже 27 ноября. Сергей

Соседов корреспондентам NEWS.ru заявил, что новый сезон сериала, скорее всего, не ждет успех. По мнению критика, возвращение на ТВ фильма тепло примут зрители, но дочь Пугачевой блистать не будет. Хотя Орбакайте не делала громких высказываний, подвела ее мать, которая наговорила много лишнего.

Упомянул эксперт фильм с участием Кристины «Чучело», который стал популярным. Однако смотреть сегодня на экранах нечего, уверен он.

Успех маловероятен

«Она с вершины начала свою карьеру, ей повезло, что заполучила главную роль. Сейчас успех маловероятен», — резюмировал Соседов.