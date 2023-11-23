Экс-жена Артура Смольянинова ради детей вынуждена работать на износ: практически не бывает дома

После отъезда Артура Смольнинова* (признан иноагентом, экстремистом и террористом) за границу, его экс-супруга осталась в РФ с двумя сыновьями. Дарья Мельникова крайне много работает для обеспечения достойной жизни детям. По словам артиски, она крайне редко бывает дома, однако ни о чем не жалеет.

Как утверждает актриса, мать ее бывшего мужа и ее родители активно и с удовольствием принимают участие в воспитании внуков.

Занята с утра до вечера

«Кажется, занята с утра до вечера. У меня нет няни, есть бабушки. Няни нет, так получилось. После того как последняя уволилась, детям пришлось быстро стать самостоятельными», — открыто говорит Дарья Мельникова.

Впрочем, несмотря на трудности, знаменитость не собирается покидать Россию. Также она не желает говорить о бывшем.

* Признан в РФ иноагентом