«Да кому вы нужны вообще»: Продюсер Пригожин накинулся на певицу Вайкуле

Иосиф Пригожин назвал Лайму Вайкуле «долбанутой», пишет Lenta.ru. Он накинулся на певицу после требований последней покаяния от жителей РФ.

Похоже, ее куда-то занесло

«Кто должен извиниться? Российские зрители? Их не трогает никто, да кому вы вообще нужны?! Время даже уходит, новые люди пришли на эти места, совсем другие артисты. Вас не трогает никто и не оскорблял. Честно, не ожидал. Она была деликатной женщиной, всегда старалась уходить от острых углов, но, похоже, ее куда-то занесло», - отметил Пригожин.

Он задался вопросом, кто дал право Вайкуле указывать РФ, кто и что должен делать.

«Можно скажу одним словом? Долбанутая», — охарактеризовал муж Валерии поведение Лаймы.