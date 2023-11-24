Информинг » Здоровье » Эксперт назвал эффективный метод для борьбы со старением кожи лица, который заменяет ботокс

Эксперт назвал эффективный метод для борьбы со старением кожи лица, который заменяет ботокс

Image 16+
Эксперт назвал эффективный метод для борьбы со старением кожи лица, который заменяет ботокс
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Эксперт по борьбе со старением поделилась эффеткивным методом так называемых «двух пальцев», благодаря которому можно избавиться от морщин. Удивителньо, но этот способ так же хорош, как и ботокс. Более того, занимает он всего несколько секунд. Этот простой трук является абсолютно бесплатным, пишет thesun. Эти приемы можно выполнять дома для того, чтобы замедлить старение кожи лица.

Естественная подтяжка лица достигается с помощью техник Face Yoga 

В одном из видеороликов тренер по йоге рассказала, как зрители могут сделать себе «естественную подтяжку лица», чтобы избавиться от морщин на лбу. Естественная подтяжка лица достигается с помощью техник Face Yoga.

Дело в том, что с возрастом мышцы лица и шеи становятся слабыми и менее упругими, обвисая вместе с кожей. Естественный способ против старения — это тренировать и массировать мышцы, чтобы их укрепить, тонизировать и подтянуть, что приведет к более гладкой и молодой коже.

Информационное агентство «Informing»

Эксперты рассказали, правда ли что напиток из цикория может вылечить много болезней

Эксперты рассказали, правда ли что напиток из цикория может вылечить много болезней

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Эксперт назвал эффективный метод для борьбы со старением кожи лица, который заменяет ботокс

Сегодня, 00:48

Береги секс смолоду: Выяснилось, что происходит с пенисом во время старения

Вчера, 21:28

Ведущий эксперт Роспотребнадзора объяснила россиянам, что соленая селедка — это яд

Вчера, 16:08

Врачи единогласно назвали самый вредный перекус для пожилых людей: копченая колбаса и сладости

Вчера, 15:03

Предупреждён – значит спасён: Врачи признались, опасно ли на самом деле делать МРТ?

Вчера, 13:28

Врач-педиатр Продеус рассказал, как можно защитить ребенка от гриппа и простуд

Вчера, 11:43

Горячий душ приносит больше вреда, чем пользы: врачи рассказали почему

Вчера, 10:18

Выяснилось, сколько раз в неделю можно есть яйца без вреда для здоровья

Вчера, 04:33

Известный пластический хирург назвал операции, о которых чаще всего жалеют пациенты

Вчера, 03:33

Названы 6 скрытых симптомов опухолей головного мозга — от раздражительности до необходимости сходить в туалет

22-11-2023, 19:43

Пища для размышлений: Употребление слишком большого количества готовых блюд повышает риск трех видов рака на 25%

22-11-2023, 13:13

Назван старый «дедовский» проверенный способ, который не даст людям с коронавирусом загреметь в больницу

22-11-2023, 11:13

Ученые из Томска рассказали, что на самом деле вейпинг делает с легкими

22-11-2023, 09:58

Выбросьте это немедленно: врач из Ижевска рассказала, что вейпы могут вызвать у подростков инфаркт или инсульт

21-11-2023, 22:53

Роспотребнадзор назвал лучшие продукты в борьбе со стрессом

21-11-2023, 19:28

Эксперты рассказали, правда ли что напиток из цикория может вылечить много болезней

21-11-2023, 19:03

Ученые назвали положительные качества обладателей разных групп крови

21-11-2023, 16:28

Врачи назвали самую полезную для сердца рыбу — и это не любимая россиянами селедка

21-11-2023, 15:28

Диетолог Евстигнеева рассказала, при каких заболеваниях стоит навсегда забыть про майонез и кетчуп

21-11-2023, 12:18

Названы продукты, которые помогают дожить до глубокой старости

21-11-2023, 10:43

Новости партнеров
2023
ru-RU