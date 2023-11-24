Эксперт назвал эффективный метод для борьбы со старением кожи лица, который заменяет ботокс

Эксперт по борьбе со старением поделилась эффеткивным методом так называемых «двух пальцев», благодаря которому можно избавиться от морщин. Удивителньо, но этот способ так же хорош, как и ботокс. Более того, занимает он всего несколько секунд. Этот простой трук является абсолютно бесплатным, пишет thesun. Эти приемы можно выполнять дома для того, чтобы замедлить старение кожи лица.

Естественная подтяжка лица достигается с помощью техник Face Yoga

В одном из видеороликов тренер по йоге рассказала, как зрители могут сделать себе «естественную подтяжку лица», чтобы избавиться от морщин на лбу. Естественная подтяжка лица достигается с помощью техник Face Yoga.

Дело в том, что с возрастом мышцы лица и шеи становятся слабыми и менее упругими, обвисая вместе с кожей. Естественный способ против старения — это тренировать и массировать мышцы, чтобы их укрепить, тонизировать и подтянуть, что приведет к более гладкой и молодой коже.