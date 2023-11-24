Звездная тусовщица нулевых Пэрис Хилтон вновь стала мамой

Пэрис Хилтон сегодня написала в соцсети, что вновь стала матерью. Скандально известная актриса опубликовала фото, на котором красовался розовый детский наряд. Снимок звездная тусовщица подписала словами:

«Спасибо за малышку».

На одежде написано имя дочери — Лондон. Как говорила певица, имя девочке она придумала в марте 2023 года. Пэрис выбрала его в честь своего любимого города.

Источник фото: @parishilton

Хилтон отметила, что хочет много детей.

Напомним, в ноябре 2021 года «принцесса вечеринок» вышла замуж Картера Реума. 25 января 2023 года у них с бизнесменом родился сын Феникс благодаря суррогатной матери.