Голый торс и эротическое бикини: Счастливая Клава Кока публикует откровенный контент с женихом-блогером

Клава Кока пять месяцев встречается с Александром Повериным. Певица решила показать в очередной раз, как она проводит время с женихом-блогером. На новом снимке артистка позирует в объятиях избранника.

Александр предстал в темных шортах и с голым торсом, а Клава примерила эротическое черное бикини с кружевным топом и черные очки. Судя по фотографии, влюбленные очень хорошо проводят время на Мальдивах. Впрочем, после размещенного контента многие подписчики предположили, что пара на камеру играет любовь.

Источник фото: @klavacoca

Фанаты уверены, так пара образовалась в телешоу «Сердце Клавы». Сперва исполнительница отвечала комментаторам, но затем начала чаще публиковать контент с бойфрендом.